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Edirne'de okul çevresi denetimi; 3 kilo tütün ve 21 bin makaron ele geçirildi

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince okul yakınındaki market ve evde yapılan aramalarda, 3 kilo 430 gram kıyılmış tütün ile 21 bin 160 makaron ele geçirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2021 Cuma 09:59
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Edirne'de okul çevresi denetimi; 3 kilo tütün ve 21 bin makaron ele geçirildi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ‘çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması’ kapsamında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki Bademlik İlkokulu’na yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan Arkadaş Sokak’taki market ile evde arama yaptı. Ruhsatsız olduğu ve TAPDK belgesi bulunmadığı belirlenen marketle yakınındaki evde yapılan aramalarda; 3 kilo 430 gram kıyılmış tütün, tütünle doldurulmuş 10 bin 160 makaron, 11 bin boş makaron ve 290 kilitli poşet ele geçirildi.

Market işletmecisi hakkında ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ ve ‘4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a muhalefet’ suçlarından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşanOkulDenetimTütünMakaron
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