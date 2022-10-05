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Edirne'de, TIR'da 16 bin 385 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

EDİRNE'de, polisin ülkeye giriş yapan TIR'daki aramasında gümrük kaçağı 16 bin 385 elektronik sigara, sigara kağıdı, makaron ile gözlük ele geçirildi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:46
Edirne'de, TIR'da 16 bin 385 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye giriş yapan TIR'da gümrük kaçağı eşya olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, takibe aldıkları TIR'ı durdurup aramaya aldı. TIR, daha sonra detaylı arama için X-ray bölümüne alındı. Aracın farklı yerlerine gizlenen gümrük kaçağı 16 bin 385 elektronik sigara, 1 milyon 240 bin sigara kağıdı, 30 bin makaron ve 2 gözlük ele geçirildi. Piyasa değerinin 17 milyon lira olduğu belirtilen malzemelere el koyuldu. Gözaltına alının sürücü Ersan E. ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneTırKaçakKaçakçılıkSigara
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