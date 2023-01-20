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Edirne'de zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kardeşten biri öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

20 Ocak 2023 Cuma 12:46
Edirne'de zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kardeşten biri öldü

İpsala ilçesinden Keşan'a giden Serkan A. (47) idaresindeki 34 CCJ 588 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı'nda, A.İ'nin (49) kullandığı 22 T 4025 plakalı taksi ile çarpıştı.

Bu esnada ağabeyi Serkan A'nın kullandığı aracın arkasında seyreden G.A. (40) yönetimindeki 22 T 4137 plakalı taksi de 34 CCJ 588 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Serkan A. ile kardeşi G.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serkan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneİpsalaKazaTrafik Kazası
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