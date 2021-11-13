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Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu

AYDIN’ın Efeler ilçesinde, emekli beden eğitimi öğretmeni Hakan Atalay (55), büyükbaş hayvan yetiştirdiği çiftliğinde ölü bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2021 Cumartesi 08:49
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Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu

Olay, kırsal Çayyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hakan Atalay, 2018’de beden eğitimi öğretmenliğinden emekli olduktan sonra çiftlik kurdu. Büyükbaş hayvan besiciliği yapan Atalay, dün sabah yine evden çıkarak çiftliğe gitti. Gün boyu eve dönmeyen Hakan Atalay’ı merak eden ailesi saat 19.00 sıralarında çiftliğe gittiklerinde onu yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Atalay’ın öldüğü belirlendi.

Hakan Atalay’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Atalay’ın ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınEfeleröğretmenHakan AtalayVefat
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