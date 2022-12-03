Engelli dalgıç, su altını keşfediyor

Kentte 2003'te bisiklet kullanırken, otobüsün çarpması sonucu iki bacağını da kaybeden Mustafa Beyaz, hayata sporla tutundu. Küçük yaşta yüzmeye merak salan Beyaz, yamaç paraşütü, snowboard, dalış ve zıpkınla balık avını da öğrendi. 'Engelli balık adam' unvanını alan Beyaz, aynı zamanda 2019'da engelli serbest dalış ip destekli sabit ağırlıkta 1 dakika 15 saniyede 28 metreye dalarak, dünya rekoru kırdı. Çocukluk hayali olan, botla denize açılan Beyaz, geceleri kıyıda kurduğu çadırda kaldı, avladığı balık, midye ve yengeçleri yedi, 5 günde yaklaşık 300 kilometre katederek Ordu'nun Perşembe ilçesine ulaştı.

SU ALTINI KEŞFEDİYOR

Mustafa Beyaz, şimdi de Karadeniz’de dalış yaparak gizemli su altını keşfediyor, o anları kayda alıyor. Tüpsüz dalış gerçekleştiren ve zıpkınla da balık avlayan Beyaz su altında kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından, "Burası Rize desem inanacak mısın? Bir şeyler üretmekten çok keyif alıyorum" notuyla paylaştı.

‘YETER Kİ İNSAN YAPMAK İSTESİN’

Bir engelli olarak kendini denizde daha özgür hissettiğini ifade eden Mustafa Beyaz, “2003 yılında bir trafik kazası geçirdim ve ayaklarımı kaybetmeme sebep oldu ama hayata karşı hayallerimi hiçbir zaman ertelemedim. Yeter ki insan yapmak istesin. İstedikten sonra her şeyi başarabiliyorsun. Dışarıdan baktığınız zaman çok zor görünebilir ama bir engelli olarak kendimi denizde daha çok özgür hissettiğimden dolayı benim için bir zorluk ifade etmiyor. Bir şeyler üretmekten çok keyif alıyorum. Hatta ben bu işi biraz daha zorlaştırarak kendi sınırlarımı keşfetmek adına daha ekstrem mücadele ve maceralara atılıyorum" dedi.