Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1396.81
ALTIN
490.83
DOLAR
8.6456
STERLİN
11.8445
EURO
10.1863
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...

'Eren' operasyonlarıyla PKK'ya ağır darbe 

İçişleri Bakanlığı, bu yıl yurt içinde düzenlenen 'Eren' operasyonlarıyla 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunun imha edildiğini, operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2021 Salı 13:28
0 Okunma
'Eren' operasyonlarıyla PKK'ya ağır darbe 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları ile birlikte yürütülen 'Eren' operasyonlarıyla PKK/KCK terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı, her geçen gün azalırken, örgütün sığınak, barınak ve mağaraları da imha edildi. Terörle mücadele harekatı; oluşturulan yeni konseptle 'teröristleri bulma ve kaynağında yok etme' stratejisi çerçevesinde, artan teknik ve istihbari yeteneklerle birlikte daha etkin yürütülüyor. Düzenlenen operasyonlar; teröristlerin kış üslenmesini engelleme ve ana barınma alanlarına girerek, yurt içinde terörün kamuoyunun gündeminden çıkarılması kapsamında sürdürülüyor.

Bu kapsamda; 2020 yılı ocak- eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilirken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi. Sığınak, mağara ve yer altı depolarında 81 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 209 silah, 281 el bombası ve 70 bin 174 mühimmat teröristlerce kullanılmasına fırsat verilmeden ele geçirildi. Geçen yıl ocak- eylül döneminde ise 649 sığınak, mağara ve yer altı deposunda 75 mayın ve EYP, 163 silah, 202 el bombası ve 51 bin 861 mühimmat imha edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıPkkTerörörgütTeröristOperasyonEren Operasyonları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi
1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi
Kars Çayı'nda balık ölümlerinin nedeni oksijen yetersizliği
Kars Çayı'nda balık ölümlerinin nedeni oksijen yetersizliği
Öykü Arin, açık havada derse katılıyor
Öykü Arin, açık havada derse katılıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans