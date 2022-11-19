Ev almak iÃ§in emlak ofisine gÃ¶tÃ¼rÃ¼p aracÄ±ndaki 1 milyon TL'yi Ã§aldÄ±lar

Mersin'de yaÅŸayan A.K., Mezitli ilÃ§esi Tece Mahallesi'nde ev almak iÃ§in Erdemli ilÃ§esinde bir banka ÅŸubesinden 1 milyon 700 bin TL kredi Ã§ekti. A.K., ev almak iÃ§in anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± emlakÃ§Ä±yla notere gidecekken, Ã§eÅŸitli bahanelerle emlak ofisine gitmeye ikna edildi. ParasÄ±nÄ±n 700 bin TL'lik kÄ±smÄ±nÄ± yanÄ±na alan A.K., geri kalan 1 milyon TL'yi aracÄ±nda bÄ±raktÄ±. AraÃ§taki para, yÃ¼zÃ¼ maskeli kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ndÄ±.

ARACIN KÄ°LÄ°DÄ°NÄ° AÃ‡MIÅž

Åžikayet Ã¼zerine AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Civardaki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen ekipler, emlak Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± A.C. ve G.S.'nin hÄ±rsÄ±zlÄ±k ÅŸÃ¼phelileriyle irtibatlÄ± olduÄŸunu ve A.C.'nin hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi aracÄ±n kapÄ± kilitlerini uzaktan kumandayla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Ekipler, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yapan E.D.B.'nin, kendisini geldikleri araÃ§ta bekleyen B.M. ve A.C.C. ile olay yerinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirledi.

YAKALANDILAR

Daha sonra, Ã§aldÄ±klarÄ± parayÄ± ormana taksiyle gelen A.M.'ye verenÂ 3 ÅŸÃ¼pheli, farklÄ± bir taksiyle kaÃ§tÄ±. A.M.'nin, eÅŸi D.M. ile birlikte paralarÄ± altÄ±na Ã§evirdiÄŸi tespit edildi. HÄ±rsÄ±zlÄ±k ve Yankesicilik BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, ÅŸÃ¼pheliler B.M., D.M., E.D.B., Ä°.K., A.C. ve G.S.'yi yakaladÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde bulunan kayÄ±p paranÄ±n bir kÄ±smÄ± A.K.'ye teslim edildi.

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri adliyede nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden B.M., E.D.B., Ä°.K., A.C. ve G.S. tutuklandÄ±, D.M. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±.

Polisin, A.M.â€™yi yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor.Â