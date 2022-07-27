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Gaziantep'te 18 adrese 168 polisle uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

GAZİANTEP'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:52
Gaziantep'te 18 adrese 168 polisle uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, sabah saatlerinde tespit edilen 18 adrese operasyon düzenledi. 168 polisin katıldığı operasyon, havadan da dronlarla görüntülendi. Eş zamanlı baskınlarda 7 kilo 933 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 8 kök kenevir, 2 hassas terazi, 2 çalıntı motosiklet, 1 pompalı tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 22 kartuş ve 35 kurşun ele geçirildi. Uyuşturucu ile silahlara el koyan ekipler, 7 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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