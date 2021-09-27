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Girit Adası açıklarında deprem

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2021 Pazartesi 09:52
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Girit Adası açıklarında deprem

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında saat 09.17'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Girit AdasıEge DeniziDeprem
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