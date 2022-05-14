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Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) acı haberi, memleketi Gümüşhane'deki ailesine ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:05
Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü

Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Hakkari 41’inci Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Güler’in acı haberi, memleketi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Başpınar köyünde oturan annesi Ayfer Güler'e verildi. Şehit Güler’in babası Ahmet Güler'in 22 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın Kelkit ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, araziye teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 13 Mayıs 2022 şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Pençe- Kilit Operasyonu’nu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) cenazesi, uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda törenle karşılandı. Törene Vali Mehmet Makas, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve Belediye Başkanı Bekir Aksun ile askeri ve mülki erkan katıldı. Askeri uçaktan tören mangası tarafından indirilen şehidin naaşı, düzenlenen töreninin ardından cenaze aracına konularak baba ocağı Kelkit ilçesine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Er Selman GülerPençeKilit OperasyonuTerörOperasyonşehitGümüşhaneKelkit
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