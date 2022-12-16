Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.225,59
ALTIN
1.065,70
DOLAR
18,66
STERLİN
22,73
EURO
19,84
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9...
Rize'de balıkçı gemisi satış ihalesi
Rize'de balıkçı gemisi satış...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Sözleşmeli Personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden...
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim...

Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Pehlivan yaralandı, eşi Eşe Pehlivan hayatını kaybetti.

16 Aralık 2022 Cuma 11:45
Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü

Kaza, saat 07.00 sıralarında Adana- Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi Beştepe mevkisinde meydana geldi. Orhan Pehlivan idaresindeki 27 SV 561 plakalı hafif ticari araç, Halil Acaroğlu'nun kullandığı 63 DN 928 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Pehlivan yaralandı, eşi Eşe Pehlivan hayatını kaybetti. Çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Pehlivan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Eşe Pehlivan'ın cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaEreğliTırOtomobilAraçKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Turistik saadet zinciri' operasyonuna 8 tutuklama
'Turistik saadet zinciri' operasyonuna 8 tutuklama
Sel mağduru çiftçiler, ürününü kurtarmaya çalışıyor
Sel mağduru çiftçiler, ürününü kurtarmaya çalışıyor
Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü
Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans