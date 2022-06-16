Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.531,11
ALTIN
1.016,78
DOLAR
17,29
STERLİN
21,08
EURO
18,11
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 8 Öğretim...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Hastaların ilaçlarını vermeyip, satan şebekeye operasyon; 7 gözaltı

ADANA Şehir Hastanesi'nde AIDS ve lösemi hastalarının kullandığı antikor ilaçlarını yasa dışı satarak, kamuyu 2 milyon 53 bin TL zarara uğradığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi. Hemşirelerin de aralarında olduğu 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Fiyatları yüksek ilaçların Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara verilmediği de ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Haziran 2022 Perşembe 09:06
Hastaların ilaçlarını vermeyip, satan şebekeye operasyon; 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarıya satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, 689 kutu ilacın yasa dışı satıldığını tespit etti. Bu ilaçların serviste yatan hastalara verilmediği belirlendi. 

10 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şebekenin, hemşire ve Karaisalı Mal Müdürlüğü'nde görevli bir memurun sahte imzasıyla çıkartılan vergi levhası ile bankalardan kredi çektiği, söz konusu ilaçları yasa dışı satın alarak, kamuyu 2 milyon 56 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Ekipler, olay ile ilgili aralarında hemşirelerin de olduğu 10 şüpheliyi belirledi. Ekipler, sabah saatlerinde harekete geçerek operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet dolu senet, çok sayıda boş senet, 55 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 1 adet pos cihazı, alacak notlarının bulunduğu 15 adet ajanda, 6 adet vergi levhası, 2 adet başkasına ait kimlik fotokobisi, 2 adet tapu senedi, 2 adet noter vekaletnamesi ve 19 adet satış sözleşmesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana Şehir HastanesiHastaIlaçşebekeçeteOperasyonGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
'Magnum', araca gizlenen 95 kilo eroini buldu
'Magnum', araca gizlenen 95 kilo eroini buldu
PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyonda 16 tutuklama
PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyonda 16 tutuklama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans