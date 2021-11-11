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Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 718 personelle 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Kasım 2021 Perşembe 09:30
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Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hatay'da 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 718 personel görev alıyor.  Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Kış2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli OperasyonuTerörOperasyonHatay
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