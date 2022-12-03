Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.962,97
ALTIN
1.077,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,90
EURO
19,65
BDDK 165 meslek personeli alacak
BDDK 165 meslek personeli...
Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 Sözleşmeli Personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar hakkında duyuru
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar...
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...

Hatay’da 'Kökünü kurutma' operasyonunda 97 kişi tutuklandı

HATAY’da polisin düzenlediği ‘Kökünü kurutma’ adı verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 117 şüpheliden, 97’si tutuklandı. 

03 Aralık 2022 Cumartesi 11:21
Hatay’da 'Kökünü kurutma' operasyonunda 97 kişi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştiren operasyonda, 18 kilo 617 gram esrar, 2 kilo 400 gram metamfetamin, 226 gram eroin, 20 bin 638 captagon hap, 39 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, 10 hassas terazi, 9 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. 117 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 97’si tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayNarkotikPolisUyuşturucuOperasyonKökünü Kurutma Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli dalgıç, su altını keşfediyor
Engelli dalgıç, su altını keşfediyor
Düzce’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Düzce’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Yeni Yusufeli'nde kontrollü patlatmada kaya düşen 2 ev hasar gördü
Yeni Yusufeli'nde kontrollü patlatmada kaya düşen 2 ev hasar gördü
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans