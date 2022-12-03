Hatay’da 'Kökünü kurutma' operasyonunda 97 kişi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştiren operasyonda, 18 kilo 617 gram esrar, 2 kilo 400 gram metamfetamin, 226 gram eroin, 20 bin 638 captagon hap, 39 ruhsatsız tabanca, 10 tüfek, 10 hassas terazi, 9 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. 117 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 97’si tutuklandı.