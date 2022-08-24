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Her patlamada sallanıyorlar

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke bölgesindeki taş ocaklarında kontrollü patlamalar, mahalleliyi isyan ettirdi. Patlamaların yarattığı sarsıntılar nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü. 17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş "Her patlamada deprem gibi sallanıyoruz, evlerin çoğunda hasarlar oluşuyor" dedi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:51
Her patlamada sallanıyorlar

Körfez ilçesi Yukarı Hereke bölgesindeki 2 taş ocağında kontrollü patlamalar, yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan mahallelinin tepkisine neden oldu. Neredeyse her gün devam eden çalışmalar sırasında kullanılan patlayıcılardan çıkan ses çevre halkını olumsuz etkilerken, patlama sırasında oluşan sarsıntılar nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. 

‘MAHALLE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR’ 

17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş, patlamalar nedeniyle evlerin hasar gördüğünü belirterek, "Dinamit atarken mahalle beşik gibi sallanıyor. Bu taş ocağı bizim mahalleye zarar veriyor. Bana her gün mahalleliden çok fazla şikayet geliyor ama maalesef elimden bir şey gelmiyor. Şu anda neredeyse her evde tahribat var. Özellikle merdivenlerin etrafında çatlamalar var. Patlama olurken her yer sallanıyor, deprem oluyor gibi sallanıyor" dedi.

'DEPREM OLUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ'

Patlamalar sonrası sarsıntılara bir çözüm bulunmasını talep eden mahallelilerden Temel Şahin, "Taş ocaklarında patlama olduğu zaman biz burada deprem oluyormuş gibi hissediyoruz. Evimizdeki merdivenlerde çökme, duvarlarda çatlaklar var, bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? İlk başlarda dinamit atıldığında direk televizyona bakıyorduk nerede deprem oldu diye, o kadar şiddetli oluyordu sarsıntı. Eşim defalarca uykudan 'deprem oluyor' diye kalktı. Çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKörfezYukarı HerekeHerekePatlamaTaş OcağıDinamit
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