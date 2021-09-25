Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1384.68
ALTIN
499.21
DOLAR
8.8689
STERLİN
12.1977
EURO
10.4740
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen...
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına...
33 adet muhtelif araç satışı yapılacak
33 adet muhtelif araç...
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...

İdlib'den Tekirdağ'a izne gelen uzman çavuş, kazada öldü 

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde, kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü uzman çavuş Onur Karatop (27), hayatını kaybetti. Karatop’un, İdlib'de görev yaptığı ve 2 haftalık izne ailesini ziyarete geldiği belirtildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Eylül 2021 Cumartesi 16:05
0 Okunma
İdlib'den Tekirdağ'a izne gelen uzman çavuş, kazada öldü 

Kaza, sabah saatlerinde, Çerkezköy- Çorlu kara yolu otogar kavşağında meydana geldi. Uzman çavuş Onur Karatop’un kullandığı 16 SBK 30 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Musa G. yönetimindeki 59 TJ 083 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Karatop, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Karatop, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Uzman çavuş Onur Karatop’un, Suriye’nin İdlib kentinde görev yaptığı ve 2 haftalık izne ailesini ziyarete geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağİdlibTrafik KazasıUzman çavuşOnur Karatop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
AKM Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak
Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni
Şehit uzman çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni
Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları katlandı
Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları katlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans