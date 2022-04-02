Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23
TED Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 3 Öğretim...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kanberra Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Kanberra Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...

İlk sahura mehteran ekibinin çaldığı marşlarla uyandı

TEKİRDAĞ'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk sahuruna Süleymanpaşa Belediyesi mehteran takımının çaldığı marşlarla uyandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 10:10
İlk sahura mehteran ekibinin çaldığı marşlarla uyandı

Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl da ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak için mehteran, bando takımı ve ilahi ekibi kurdu. Kurulan ekipler, ilçenin farklı mahallelerinde görevlendirildi. Ramazan ayının ilk sahuruna Tekirdağlılar mehteran takımının hücum marşı ile uyandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bugün ramazanın ilk sahurunu yaptıklarını belirterek, "İlk sahurda hemen hemen bütün mahallelerimizde toplam 150 kişilik ekibimizle birlikte hem mehteran hem ilahi guruplarımız hem de bando takımlarımızla birlikte sahur programları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı ramazan ayında sahura kaldıracağız, aynı organizasyonların bir benzeri de iftarda yapılıyor. İnşallah bu sene Allah nasip ederse hedefimiz 100 bin kişiyle iftar yapmak. Şehrin her bölgesinde her gece her mahallesinde düzenli olarak iftar yapmış olacağız. İnşallah güzel bir organizasyon olacak, 2019’da da, 2020’de de pandemi döneminde de yaptık özel izin alarak. Vatandaşımız da çok mutlu olmuştu, devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz, özellikle üstüne basarak belirtmek istediğim mehteranla birlikte sahuru yapmak, sahurda vatandaşlarımızı uyandırmak gerçekten çok güzel, çok keyifli oluyor” dedi.

Mehteran takımı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi’nde oturan vatandaşları ramazanın ilk sahura çaldığı hücum marşı ile uyandırdı. Vatandaşların bazıları evlerinin balkon ve pencerelerinden mehteran takımını cep telefonları ile kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleymanpaşa BelediyesiTekirdağSahurMehteranRamazanOruç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı 
Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı 
TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans