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İş insanlarından dezavantajlı çocuklara yeni yıl etkinliği

DİYARBAKIRLI 4 iş insanı, '2021'e Elveda, 2022'ye Merhaba' sloganıyla tarihi Sur ilçesindeki dezavantajlı çocuklara gıda ve kıyafet dağıtıp, çeşitli etkinlikler düzenledi. Tarihi konaktaki etkinliğe katılan 125 çocuk, gönüllerince eğlendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Aralık 2021 Cuma 09:53
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İş insanlarından dezavantajlı çocuklara yeni yıl etkinliği

Diyarbakır'da Zuhat Aydın, Veysel Levent Budak, Sidar Onat ve Sibel Yıldırım, yeni yılda dezavantajlı çocukları sevindirmek için '2021'e Elveda, 2022'ye Merhaba' sloganıyla etkinlik düzenledi. Sur ilçesindeki 5 mahallenin muhtarı ile irtibata geçip, dezavantajlı 125 çocuğu belirleyen iş insanları, tarihi konakta bir araya geldi. Çocuklara önce yemek ikramı yapıldı. Diyarbakırlı yerel sanatçı Nurullah Tatar'ın söylediği türküler eşliğinde vakit geçiren çocuklar, gönüllerince eğlendi.

'ONLARIN DA EĞLENMEYE HAKKI VAR'

İş insanları adına konuşan Sibel Yıldırım, yılbaşında çocukları sevindirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Onların da eğlenmeye hakkı var. Böyle dezavantajlı gruplara zaman zaman bu tarz etkinlikler yapıyoruz. İhtiyaçları doğrultusunda ailelere ve çocuklara destek oluyoruz. Bugünkü etkinliğimiz de çocuklara bir yeni yıl partisi niteliğindeydi. Yeni yılı onlarla beraber kutlamak ve onlarla o coşkuyu paylaşmak istedik. Bu şekilde onlara değişik bir ortam oluşturduk. Çocuklarımızla yeni yıla güzel bir etkinlikle girdik" diye konuştu.

DHA

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