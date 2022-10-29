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İYİ Parti Konya İl Başkanı Tozoğlu, hayatını kaybetti 

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu (35), aort damarının yırtılması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 10:33
İYİ Parti Konya İl Başkanı Tozoğlu, hayatını kaybetti 

Eylül ayında aort damarının yırtılması sonucu hastaneye kaldırılan İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, 29 Eylül'de taburcu edildi. Evinden tedavisine devam edilen evli ve 1 çocuk babası Tozoğlu, yeniden rahatsızlanınca Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Gökhan Tozoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından Tozoğlu için taziye mesajı yayımladı. Akşener mesajında, "Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu’nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi

Gökhan Tozoğlu'nun cenazesi, bugün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiKonya İl BaşkanıGökhan TozoğluVefat
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