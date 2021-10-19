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İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İZMİR'de, polisin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 33 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ekim 2021 Salı 10:43
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İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11-17 Ekim'de, kent genelinde 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 milyon 318 bin makaron, 799 bin sarma sigara, 731 kilogram tütün ve nargile tütünü, 799 bin 40 kaçak alkol malzemesi, 9 bin 305 sikke, 497 tarihi eser, 22 bin 400 emtia, 25 cep telefonu, 1 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin, 33 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKaçakürünPolisOperasyon
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