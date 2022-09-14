İzmir'de 4 ton sahte etil alkol, 12,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Buca ve Kemalpaşa ilçelerinde 4 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 ev, 2 depo ve 4 araçta yapılan aramalarda 4 ton sahte etil alkol ve içki aroması, 12.5 ton kaçak akaryakıt ürünü ve 185 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.