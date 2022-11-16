Ä°zmir'de 4 ton sahte ÅŸarap ele geÃ§irildi

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AliaÄŸa KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Bergama'da oturan A.Y.'nin sahte iÃ§ki Ã¼retimi yapÄ±p, sattÄ±ÄŸÄ± bilgisi sonrasÄ± harekete geÃ§ti. Teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelinin adresine dÃ¼zenlenen operasyonda toplam 4 ton 102 litre sahte ÅŸarap, 159 mantar, 70 cc'lik 338 adet boÅŸ cam ÅŸiÅŸe, 889 adet ÅŸiÅŸeleri kapatmaya yarayan kapÃ¼ÅŸon ve ruhsatsÄ±z 1 toplu tabanca ele geÃ§irildi. A.Y. hakkÄ±nda '5607 sayÄ±lÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla MÃ¼cadele Kanunu'na muhalefet' ve '6136 sayÄ±lÄ± AteÅŸli Silahlar ve BÄ±Ã§aklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±nda Kanun'a muhalefet' suÃ§larÄ±ndanÂ adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.