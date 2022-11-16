Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
ALTIN
DOLAR
STERLÄ°N
EURO
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme...
DHMÄ°, Hava Trafik KontrolÃ¶rÃ¼ alacak
DHMÄ°, Hava Trafik KontrolÃ¶rÃ¼...
TPAO 93 iÅŸÃ§i alacak
TPAO 93 iÅŸÃ§i alacak
Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 13.000 Ã¶ÄŸrenci alÄ±mÄ± yapacak
Polis Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 13.000...

Ä°zmir'de 4 ton sahte ÅŸarap ele geÃ§irildi

Ä°ZMÄ°R'in Bergama ilÃ§esinde, polis ekiplerinceÂ dÃ¼zenlenen operasyonda, toplam 4 ton 102 litre sahte ÅŸarap ele geÃ§irildi.Â 

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 09:57
Ä°zmir'de 4 ton sahte ÅŸarap ele geÃ§irildi

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AliaÄŸa KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Bergama'da oturan A.Y.'nin sahte iÃ§ki Ã¼retimi yapÄ±p, sattÄ±ÄŸÄ± bilgisi sonrasÄ± harekete geÃ§ti. Teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelinin adresine dÃ¼zenlenen operasyonda toplam 4 ton 102 litre sahte ÅŸarap, 159 mantar, 70 cc'lik 338 adet boÅŸ cam ÅŸiÅŸe, 889 adet ÅŸiÅŸeleri kapatmaya yarayan kapÃ¼ÅŸon ve ruhsatsÄ±z 1 toplu tabanca ele geÃ§irildi. A.Y. hakkÄ±nda '5607 sayÄ±lÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla MÃ¼cadele Kanunu'na muhalefet' ve '6136 sayÄ±lÄ± AteÅŸli Silahlar ve BÄ±Ã§aklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±nda Kanun'a muhalefet' suÃ§larÄ±ndanÂ adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirÅŸarapKaÃ§akSahteAlkolIÃ§ki
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
KÃ¼tahya'da evde patlama: 2'si aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±
KÃ¼tahya'da evde patlama: 2'si aÄŸÄ±r 4 yaralÄ±
Bursa'da sahte iÃ§ki zehirlenmesinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 4'e Ã§Ä±ktÄ±
Bursa'da sahte iÃ§ki zehirlenmesinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 4'e Ã§Ä±ktÄ±
Ankara'da akaryakÄ±t istasyonunda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma: 2 Ã¶lÃ¼
Ankara'da akaryakÄ±t istasyonunda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma: 2 Ã¶lÃ¼
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans