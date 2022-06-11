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İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir kıraathanede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurulan Ahmet Aslan( 35), hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Haziran 2022 Cumartesi 11:38
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre kıraathanenin bahçesinde arkadaşlarıyla okey oynayan Ahmet Aslan'a kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Aslan ağır yaralanırken, şüpheli suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Aslan'ı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 11.06.2022 11:46
Anahtar Kelimeler:
IzmirBayraklıCinayetAhmet Aslan
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