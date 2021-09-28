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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda silahlar da ele geçirildi

İZMİR’in Gaziemir ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde, 2 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 20 bin 650 lira ele geçirildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2021 Salı 08:34
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda silahlar da ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi adına yaptığı çalışmalarda Beyazevler Mahallesi ve Otokent'te 16 ayrı noktaya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 650 gram skunk, 217 gram esrar,  247 gram metamfetamin, 146 yeşil reçete ile temin edilen sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler, 4 tabanca ve fişekler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 650 lira ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda G.Ç. (33) isimli şüpheli gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirGaziemirSilahUyuşturucuOperasyon
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