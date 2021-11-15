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İzmir’de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İZMİR’in Bornova ilçesinde, Şerafettin Delibaş (49), evine giderken sokakta tartıştığı kişiler tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2021 Pazartesi 08:53
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İzmir’de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 sokakta meydana geldi. Şerafettin Delibaş evine giderken, sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Delibaş’a tabanca ile ateş açıldı. Göğsünden vurulan Delibaş kanlar içerisinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Şerafettin Delibaş, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Delibaş’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Delibaş’ı vurarak öldüren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBornovaCinayetŞerafettin Delibaş
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