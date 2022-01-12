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Jandarma kadın astsubaylar, köylerde KADES'i anlattı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2022 Çarşamba 16:12
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Jandarma kadın astsubaylar, köylerde KADES'i anlattı

BİTLİS'te, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında jandarma kadın astsubaylar, köylerde görüştükleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla köylerde ev ev gezerek, bilgilendirme çalışması yaptı. Jandarmanın kadın astsubayları da köylerde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi. KADES uygulaması, kadınların cep telefonlarına indirildi. Kadın ve çocuklara, acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde, konum bilgisini açıp ardından uygulama ekranındaki 'Acil Destek' butonuna dokunarak, ihbar gerçekleştirilebilecekleri gösterildi.

KADES ile şiddete maruz kalan kadınların ihbarıyla polis veya kolluk kuvvetlerinin olay yerine hızlıca ulaşması hedefleniyor.

DHA

Son Güncelleme: 12.01.2022 16:14
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kadın AstsubaylarKADESKöyler
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