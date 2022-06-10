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Kaçak kazı sırasında patlama; 1 yaralı, 7 gözaltı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, arkadaşı tarafından hastaneye getirilen yaralının durumundan şüphelenen jandarmanın ifadesini almasıyla ortaya çıktı. 7 kişi gözaltına alınırken, kaçak kazı alanında bulunan el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Haziran 2022 Cuma 16:08
Kaçak kazı sırasında patlama; 1 yaralı, 7 gözaltı

Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün devlet hastanesine arkadaşı tarafından yaralı halde getirilen İbrahim T.'nin durumundan şüphelenip, ifadesini aldı. İbrahim T., kaçak kazı yaptıkları sırada el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralandığını söyledi. İbrahim T.’nin ifadesinden yola çıkan jandarma, kaçak kazı yaptığı belirlenen Süleyman A., Ahmet A., Serdar G., Süleyman G., Seyhan B., Ramazan A. ve Kadir B.'yi adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı.

KURULU VAZİYETTE PATLAYICI BIRAKMIŞLAR

Jandarma ekipleri, kaçak kazının yapıldığı Çivril ilçesi Koçak Mahallesi Kızılkayalar mevkisine de gitti. Buradaki incelemede, şüphelilerin patlamadan sonra kaçtıkları ve arkalarında kurulu vaziyette fünyeye bağlı el yapımı patlayıcı bıraktıkları belirlendi. Jandarma bomba imha ekibi, el yapımı patlayıcıyı imha ederek etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden İbrahim T.'nin hastanedeki tedavisi ile diğer 7'sinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliÇivrilKazıKaçak KazıPatlama
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