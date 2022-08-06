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Kafkas arılarının tescilli balında 900 ton üretim beklentisi 

ARDAHAN'da, Kafkas arılarının yaptığı coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat başladı. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, 2 yıl aradan sonra bal rekoltesinde yaşanan artışın üreticileri sevindirdiğini belirterek, sezonda 800- 900 ton bal üretimi beklediklerini söyledi.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:35
Kafkas arılarının tescilli balında 900 ton üretim beklentisi 

Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Ardahan'da arıların yüzlerce çiçek ve ballı bitkiden ürettiği 'Coğrafi İşaret Patentli Çiçek Balı'nda hasat dönemi başladı. Sezonun verimli geçmesi, üreticileri de sevindirdi. Kovanlardaki balın hasadına başlayan arı yetiştiricileri, 2 yıl aradan sonra yeniden verim almanın mutluluğunu yaşadı. Yetiştiriciler, özel kıyafetlerini giyerek girdikleri arılıklarda kovanların kapağını açıp, petekleri çıkarıyor ve şeffaf kaba alarak muhafaza ediyor. Yetiştiriciler, daha sonra da özel tezgaha aldıkları peteklerdeki balın akmasını engellemek için arıların ördüğü sırrı çengelli alet kullanıp alıyor ardından sağım makinesine koyarak bal akışını sağlıyor. Savrulmanın etkisiyle petekten ayrılan çiçek balı, kavanozlara akıtılıp, paketleniyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

'BU YIL ARICILARIMIZ İYİ ÜRÜN ALACAK' 

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, 2 yıl aradan sonra birlik üyesi 750 yetiştiricinin bu sezon kovan başı ortalama 25 kilogram bal aldığını, sezonda 800- 900 ton bal üretimi beklediklerini söyledi. Evliyaoğlu, "2022 yılı hasat dönemimiz 1 haftadır başlamış durumda. Birliğimize kayıtlı 750 üyemiz bulunuyor. Kovan sayımız bu yıl 80 bine ulaştı. 2020 ve 2021 yılında iklim şartları nedeniyle bal verimi çok düşüktü. Bu yıl yüzde 90'lara varan verim görünüyor. Bu da iklim şartlarının iyi geçmesine bağlı. Bu yıl tüm arıcılarımız iyi ürün alacaktır. Tarım Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Kafkas arı ırkı, 1900 rakımda bal üretiyor. Hortumunun uzun olması sebebiyle doğadaki ballı bitkilerin en derinine inerek en iyi balı almaktadır. Bu nedenle Ardahan çiçek balı önemli bir değerdir. 2019 yılında almış olduğumuz marka tescili de bunu ortaya koymaktadır. Bu yıl da marka tescilli balımızı paketleyip satışa hazır hale getireceğiz. Bu yıl da kovan başı 25 kilogram ve toplam 900 tona yakın rekolte bekliyoruz. Arı yetiştiricilerimizle birlikte aldığımız karar neticesinde bal fiyatlarını 200-230 TL arasında belirledik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanArıBalKafkas Arısı
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