Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ereğli- İvriz yolu üzerinde meydana geldi. Ali Alan yönetimindeki 42 V 5574 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Bayram Alkan'ın kullandığı 34 BKN 583 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönerken, hafif ticari araç da takla attı. Kazada Ali Alan olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki oğlu Özcan Alan ile diğer sürücü Bayram Alkan ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Alan'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.