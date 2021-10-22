Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1455.42
ALTIN
545.87
DOLAR
9.4962
STERLİN
13.1407
EURO
11.0675
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yayla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2021 Cuma 08:49
0 Okunma
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyü Kankana Yaylası yolunda meydana geldi. Yayladan köye dönmek için yola çıkan Murat Kuku (35), yönetimindeki 29 AAJ 874 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyonet, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan Önder Demirel (50), kendi imkanlarıyla yaralı olarak yola çıkıp yaklaşık 3 kilometre yürüyerek köye ulaştı, yardım istedi. Köylülerin ihbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirel, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Ekipler, sürücü Murat Kuku ve yanındaki Murat Aydın’ın (40) hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Sedyelere konup halatla uçurumdan çıkarılan Kuku ve Aydın’ın cansız bedenleri Torul Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneTorulYaylaKankana YaylasıKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
“Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip, dolandırmak istediler
“Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip, dolandırmak istediler
Okul servisine ateş açtı
Okul servisine ateş açtı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans