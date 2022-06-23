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Karabük’te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2022 Perşembe 14:18
Karabük’te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı

KARABÜK’te, gece toprak kayması meydana gelen sokaktaki 5 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta, tepede bulunan evin altındaki alanda, gece heyelan meydana geldi. Gürültüye uyanan mahalleli, durumu polis ve AFAD’a bildirdi. İhbarla sokağa gelerek incelemelerde bulunan ekipler, heyelanın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerken, yıkılma ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle 5 evi de boşalttı. Ekipler, çalışmalarını sürdürürken, yapılacak incelemeye göre evlerle ilgili karar verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarabükHeyelan
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