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Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları katlandı

Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, fırtına engeline takıldı. Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar, 1 haftadır tekneleriyle denize açılamadı. Tezgahlarda balığın miktarı azalırken, fiyatı da katlandı. Sinop'ta 20 TL'ye satılan palamudun tanesi 40 TL'ye, hamsinin kilosu da 40 TL'ye çıktı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Eylül 2021 Cumartesi 10:06
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Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları katlandı

Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan av sezonu, fırtına nedeniyle aksıyor. Karadeniz'de 1 haftadır etkili olan fırtına nedeniyle tekneleri ile denize açılamayan balıkçıklar avlanamadı. Tezgahlarda balığın miktarı azalırken, fiyatı da katlandı. Sinoplu balıkçı İsmail Değer, fırtına nedeniyle av yapılamadığını belirterek, "Fırtına 1 haftadır devam ediyor, teknelerimiz yatıyor, denize çıkamıyorlar. Bu durum da balık fiyatlarına yansıyor. Tezgahlarda fazla balık yok. Dün 20 TL’ye sattığımız palamutları bugün 40 TL’ye satıyoruz. Gönül isterdi ki halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirelim. Olmayan bir şey her zaman cazip oluyor. Herkes bugün hamsi soruyor ama yok” dedi.

Balık almaya gelen Rafet Arabacı da “Balık kimisine göre pahalı, kimisine göre ucuz. Balık seviyoruz” diye konuştu. 

Balık almaya gelen Selim Değer de “Şu anda balık fiyatları normal zaten balıklar da yeni çıkıyor. Gayet güzel, balığı çok seviyoruz. Ben istavrit aldım, kilosu 20 TL. İleride balık bollaştığında bu fiyatlar daha da düşecek” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizDenizBalıkBalıkçı
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