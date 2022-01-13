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Kargoyla başka illere gönderilmek için hazırlanan 9 kilo uyuşturucu ele geçti

ERZURUM'da polis, kargoyla başka illere gönderilmek üzere hazırlanan 9 kilo 150 gram eroin ele geçirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2022 Perşembe 10:25
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Kargoyla başka illere gönderilmek için hazırlanan 9 kilo uyuşturucu ele geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satan, kullanan ve naklini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Son bir haftada özellikle sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan 11 ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan da 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda kargoyla Erzurum'dan başka illere gönderilmek üzere hazırlanan toplam 9 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda ayrıca 4,3 gram esrar, 2,17 gram bonzai, 37,57 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 165 av tüfeği fişeği fünyesi ve 88 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 hassas terazi ve 4 alüminyum folyo rulosu bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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