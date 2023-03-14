Kars'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Kars'ta, şap hastalığını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, aşılama çalışmasını gerçekleştirmek için ekipler oluşturuldu.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde eş zamanlı aşılamanın devam ettiğini söyledi.

Şapın, çift tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir hastalık olduğunu anlatan Altıntaş, "Yıllardan beri şap aşısı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde farklı bir tip ki, 7 tane tipi var, şap hastalığı tiplerinden biri olan SAT-2 şap hastalığı ülkemizde de çıkmış olduğu için hayvan hareketini durdurduk. Hayvan pazarlarını kapattık ve mücadele için şap enstitümüz SAT-2 şap aşısı da üretti. Bugün itibariyle de biz Kars'a ulaşan şap aşısını yapmaya başladık." dedi.

Endişelenecek bir durumun olmadığını vurgulayan Altıntaş, "Her şey kontrol altında, arkadaşlarımız zaten bu işleri biliyorlar. Türkiye genelinde aşılama çalışmaları devam ediyor. İleriki süreçte, ilkbahar şap aşılama kampanyamız var. Kars'taki bütün büyükbaş hayvanları aşılayacağız ondan sonra da normale döneceğiz." diye konuştu.

Altıntaş, aşılamanın 7 ilçe ve kent merkezinde eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti.

Konuyla ilgili sağlık personellerinin de izinlerinin iptal edildiğini ifade eden Altıntaş, "Bütün arkadaşlarımızla cumartesi ve pazar günleri bile aşılama yapmayı düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız, bir an evvel aşılamalarımızı bitirdikten sonra da normal rutine döneriz. Hayvanlarımız zaten içeride; aşılamalar bitmeden yani bu karantinaya kalkmadan dışarıya çıkartmayalım." ifadelerini kullandı.