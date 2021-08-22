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Kars'ta selden etkilenen köylerde hasar tespiti başladı

Kars’ta selin vurduğu köylerde AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Ağustos 2021 Pazar 15:42
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Kars'ta selden etkilenen köylerde hasar tespiti başladı

KARS, (DHA)

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı köylerde dün başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlk belirlemelere göre yağış nedeniyle Aynalı köyünde 15, Ortalar köyünde de 4 ev ve ahırda hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan öldü. Aynalı, Alçılı, Ortalar, Çamurlu, Kayadibi ve Davut köyünden geçen dere yatağının taşması sonucu köylerin merkezle bağlantısı kesildi. Ulaşımın yeniden sağlanması için İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri sabahın ilk ışıklarına kadar çalışıp yolu açtı.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan başkanlığındaki ekibin, Aynalı ve Ortalar köyünde başlattığı hasar tespit çalışmasının ardından, halkın mağduriyetlerinin kısa sürede giderileceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AFADKarsSelden EtkilenenKöylerdeHasar Tespiti
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