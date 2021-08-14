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Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda yaşamını yitiren 1 kişi ile 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:17
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Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi

Kastamonu'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış; Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Sel en çok 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt'u vurdu. Yağış ile birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla oluşan sel cadde ve sokakları içine aldı; evler, iş yerleri sular altında kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükselirken, araçlar sürüklendi. Ezine Çayı kenarında bulunan ve 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı, yanında bulunan 2 binanın ön cephesi çöktü.

CAN KAYBI 34'E ÇIKTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, Çatalzeytin ilçesinde ilk gün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 1 kişi ile sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı, 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Havadan helikopterler, karadan ise botlar ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalarla çok sayıda kişi tahliye edildi. Bugün sabahın ilk ışığıyla birlikte arama çalışmaları devam etti. Çalışmalar yıkılan ve içinde bazı kişilerin olduğu düşünülen Ölçer Apartmanı enkazında yoğunlaştı. Enkazda daha rahat çalışma yapılabilmesi için Ezine Çayı’nın ortasına şerit çekilerek suyun yönü değiştirildi. AFAD ekipleri, burada çalışmalarını sürdürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sel bölgesi havadan dronla görüntülendi. 1 binanın yıkıldığı, 2 binanın ön cephesinin çöktüğü Bozkurt ilçe merkezindeki tahribat dikkat çekti. Çamur yığını ile dolan mahallenin aralarında odun parçalarının olduğu, binaların sel suları nedeniyle büyük hasar gördüğü görüldü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Bozkurt'ta sel ve sel öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir kişinin balkondan çektiği görüntüde, Ezine Çayı'nın sel sularıyla tamamen dolduğu ve yüzeyinde odun parçalarının olduğu görüldü. Diğer görüntüde ise selin mahalle aralarına ilk girişi yer aldı. Caddede ilerleyen ve sel önünde panikle kaçanlar görüntüde yer aldı. Selin kısa sürede caddeyi kapladığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuBozkurtYağmurYağışSelAFADAfet
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