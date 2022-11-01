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KazdaÄŸlarÄ±â€™nda orman yangÄ±nÄ±

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 15:39
KazdaÄŸlarÄ±â€™nda orman yangÄ±nÄ±

BALIKESÄ°R - BalÄ±kesirâ€™in Edremit ilÃ§esi KazdaÄŸlarÄ±â€™nda 2 farklÄ± noktada orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Alevlere havadan ve karadan mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor.

Edremit ilÃ§esi KazdaÄŸÄ± Milli ParkÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde kalan kÄ±rsal Mehmetalan ve Ortaoba mahallelerindeÂ saat 12.08â€™de orman yangÄ±nÄ± baÅŸladÄ±. 2 farklÄ± noktada Ã§Ä±kan yangÄ±na ilk mÃ¼dahale, saat 12.20'de yapÄ±ldÄ±. BÃ¶lgeye 1 sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri, 13 arazÃ¶z, 1 su ikmal aracÄ± ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi. Ã‡evre illerden 3 helikopter ve arazÃ¶z de takviye olarak gÃ¶nderildi. SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, havadan ve karadan sÃ¼rÃ¼yor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KazdaÄŸlarÄ±Orman YangÄ±nÄ±
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