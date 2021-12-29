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Kırıkkale'de 400 bin acil çağrının yüzde 25'i amaca yönelik

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Aralık 2021 Çarşamba 15:28
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Kırıkkale'de 400 bin acil çağrının yüzde 25'i amaca yönelik

KIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 2021 yılında kentteki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 400 bin acil çağrının sadece yüzde 25'inin amaca yönelik olduğunu söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. 112 Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Tekbıyıkoğlu, "Yıl içerisinde 400 bin çağrının üzerinde çağrı, ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı ama bu aramaların sadece yüzde 25'i amaca yönelik çağrılardı. Geriye kalan aramaların bir kısmı amaca yönelik olmayan talep ve bilgi isteyen çağrılar, bir kısmı da asılsız ve gereksiz hatlarımızı meşgul eden çağrılardı. Asılsız ısrarlı aramalara ilişkin cezai işlemler uygulamaktayız, uygulamaya da devam edeceğiz" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleAcil çağrı
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