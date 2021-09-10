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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 ölü

KIRIKKALE'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Eylül 2021 Cuma 01:24
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 ölü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çelebi ilçesi Kaman- Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında meydana geldi. Veysel Gezici yönetimindeki 71 ACD 198 plakalı otomobil, döner kavşakta Murat Bostancı'nın kullandığı 40 EH 237 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla atarken, yolcular kazanın şiddetiyle araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobillerden fırlayan Murat, Fatma, Muhammet Şükrü Bostancı ile Harun Erkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan ve Karakeçili Devlet Hastanesinde kaldırılan Veysel Gezici ile Keskin Devlet Hastanesinde kaldırılan Özgür Gezici de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Hastanede hayatlarını kaybeden Veysel ve Özgür Gezici'nin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, kaza yerinde hayatını kaybeden Murat, Fatma, Muhammet Şükrü Bostancı ile Harun Erkan'ın cenazeleri otopsi için Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleKazaTrafik KazasıOtomobilÇelebiKamanKarakeçiliİğdebeli Kavşağı
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