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Kızının cenazesinde 'ben de geliyorum' diyen baba, 1 yıl sonra koronvirüse yenildi

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2021 Pazar 10:04
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Kızının cenazesinde 'ben de geliyorum' diyen baba, 1 yıl sonra koronvirüse yenildi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden hemşire Meral Arbağ'ın (42) cenazesinde, "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen babası Burhan Taş (68) yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki çocuk annesi Meral hemşire, koronavirüs nedeniyle 1 ay tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2020 günü hayatını kaybetti. Meral hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törende kızının tabutunun başında, "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen baba Burhan Taş, yaklaşık 1 yıl sonra 14 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede kızıyla aynı kaderi yaşayıp, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 

'KIZINA KAVUŞTU, İNŞALLAH MUTLUDURLAR'

Burhan Taş'ın cenazesi yarın ikindi vakti kılınacak namaz sonrası ilçede toprağa verilecek. Babasının ölüm haberiyle yıkıldıklarını söyleyen Avukat Mustafa Taş, "Babam kızına kavuştu, inşallah orada mutludurlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunBafraMeral ArbağBurhan TaşKoronavirüsCovid19Vefat
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