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Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip başından vurdu

DÜZCE’de, İmat D. (17) konserde tartıştığı Semih Ç.’yi (21) takip ederek tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Semih Ç. tedavi altına alındı. 

03 Ağustos 2022 Çarşamba 08:31
Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip başından vurdu

Olay saat 00.30 sıralarında Çay Mahallesi 599 Sokak üzerinde meydana geldi. Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada Semih Ç’yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.’nin başına ateş etti. Semih Ç.’yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.  

Olay yerinden kaçmaya çalışan İmat D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceÇay MahallesiSilahSaldırıYaralama
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