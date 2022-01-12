Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli 

Konya kent merkezinde yağmur etkili olurken, Toros Dağları eteklerindeki Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde ise kar yağdı. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 30, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri ile Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde yüz yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Polis de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına sürdürürken, bazı bölgelerde ise elektrik hattı kablolarının kopması sonucu elektrik kesintilerini yaşandı.