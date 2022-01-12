Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,068.63
ALTIN
806.94
DOLAR
13.79
STERLİN
18.82
EURO
15.69
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli 

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentin güneyindeki Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde okullarda yüz yüze eğitime bugün, 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ocak 2022 Çarşamba 10:30
0 Okunma
Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli 

Konya kent merkezinde yağmur etkili olurken, Toros Dağları eteklerindeki Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde ise kar yağdı. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 30, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri ile Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde yüz yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Polis de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına sürdürürken, bazı bölgelerde ise elektrik hattı kablolarının kopması sonucu elektrik kesintilerini yaşandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKarKışEğitimOkulTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dere taşınca mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişilik aile kurtarıldı
Dere taşınca mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişilik aile kurtarıldı
Otomobil, yolda çalışma yapan işçilerin arasına daldı: 6 yaralı
Otomobil, yolda çalışma yapan işçilerin arasına daldı: 6 yaralı
Hırsızlara şafak operasyonu: 6 gözaltı
Hırsızlara şafak operasyonu: 6 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans