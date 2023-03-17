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Konya'da sağanak ve kar etkili oluyor

Konya'da sağanak ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

17 Mart 2023 Cuma 10:23
Konya'da sağanak ve kar etkili oluyor

Konya

Kent merkezinde sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.
Bazı vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kent merkezinde sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Derebucak ve Ahırlı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı eğitime bir gün ara verildi.
Seydişehir-Antalya kara yolunda kar etkili oldu
Seydişehir ilçesinde de etkili olan sağanağın ardından Seydişehir-Antalya kara yolunda sabaha karşı kar başladı.
1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.
İlçe çıkışı Marangozlar Kavşağı'nda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Küçük araçlar için de kar lastiği ve zincir kontrolü yapılıyor.
Karayolları ekipleri, bölgede küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Trafik ekipleri, Beyşehir ilçesindeki kar yağışı nedeniyle Konya-Isparta ve Konya-Antalya kara yollarında sürücüleri, trafik işaret ve uyarıcılarına dikkat etmeleri, takip mesafesini korumaları ve zorunlu olmadıkça kış lastiği bulunmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyarYağmurKarYağış
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