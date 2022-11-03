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Konya OvasÄ±'nÄ±n yeni sezon gÃ¶zdesi buÄŸday

'TÃœRKÄ°YE'nin tahÄ±l ambarÄ±' Konya OvasÄ±'nda, hasat sezonuÂ 2,5 milyon ton elde edilen hububat rekoltesiyle yeni dÃ¶neme de yoÄŸun buÄŸday ekimiyle giriliyor. TMOâ€™nun yeni alÄ±m politikasÄ±nÄ±Â Ã§iftÃ§ininÂ olumlu karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirten SelÃ§uk Ãœniversitesi Ziraat FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. SÃ¼leyman Soylu, "Ã‡iftÃ§imiz bu yÄ±l buÄŸday ve arpadan Ã§ok memnun kaldÄ±lar. Bu durum ekim sezonuna da yansÄ±dÄ±. BugÃ¼nlerde yoÄŸun bir buÄŸday ve arpa ekimine ilgi olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz'' dedi.

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 10:31
Konya OvasÄ±'nÄ±n yeni sezon gÃ¶zdesi buÄŸday

2 milyon 200 bin hektarlÄ±k ekim alanÄ±na sahip Konya OvasÄ±â€™nda, verimli geÃ§en hububat sezonunda 2,5 milyon ton buÄŸday Ã¼retildi. Danelik mÄ±sÄ±rda da 1 milyon 700 bin dekarÄ±n Ã¼zerindeki alanda 3 milyon tonu bulan rekolte kazanÄ±ldÄ±.Â Ziraat FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. SÃ¼leyman Soylu, Konya OvasÄ± Ã§iftÃ§isinin geÃ§en sezon verimi ve TMOâ€™nun yeni alÄ±m politikasÄ± Ã¼zerine buÄŸday ve arpa ekimine aÄŸÄ±rlÄ±k verdiÄŸini belirterek, "Konya OvasÄ± Ã¼lkemizin buÄŸday ve arpa yÃ¶nÃ¼nden en Ã¶nemli Ã¼retim bÃ¶lgesidir. BÃ¶lgemizde yaklaÅŸÄ±k 700 bin hektarlÄ±k alan buÄŸday, 350-400 bin hektarlÄ±k alanda da arpa ekimi sÃ¶z konusu. Bu da Ã¼lke ekim alanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10â€™una karÅŸÄ±lÄ±k geliyor. GeÃ§en yÄ±l buÄŸday ve arpa yÃ¶nÃ¼nden iyi bir sezon yaÅŸadÄ±k.Â Ã‡iftÃ§imiz Ã¶zellikle TMOâ€™nun uyguladÄ±ÄŸÄ± yeni alÄ±m politikasÄ±na da Ã§ok olumlu tepki verdi. Bu yÄ±l buÄŸday ve arpadan Ã§ok memnun kaldÄ±lar. Bu durum ekim sezonuna da yansÄ±dÄ±. BugÃ¼nlerde yoÄŸun bir buÄŸday ve arpa ekimine ilgi olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Ã–zellikle diÄŸer Ã¼rÃ¼nlere gÃ¶re buÄŸdayÄ±n getirisinin daha iyi konuma gelmesi, Ã¼retiminin kolay olmasÄ±, devlet desteklerinin de daha buÄŸday Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸmasÄ± Ã¼zerine oldukÃ§a bir ilgi olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Bizim tahminimizce geÃ§en yÄ±la gÃ¶re buÄŸday ve arpa ekim alanÄ±nda artÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. BuÄŸday ve arpa ekiminde en Ã¶nemli ÅŸey yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n durumu ve saÄŸlÄ±klÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ. Ã–zellikle bÃ¶lgemizde yÃ¼zde 30â€™luk bÃ¶lÃ¼mde sulu tarÄ±mda buÄŸday tarÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor. YÃ¼zde 70â€™inde kuru tarÄ±m var" diye konuÅŸtu.Â 

Konya OvasÄ± Ã§iftÃ§isinin baharlÄ±k Ã¼rÃ¼nlerin hasadÄ±nÄ±n ardÄ±ndan buÄŸday ektiÄŸini aktaran Soylu, "GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerdeki yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava periyodunu yakalayan Ã§iftÃ§ilerimiz ekimlerini gerÃ§ekleÅŸtirdi. Hatta Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar da oldu ama bir kÄ±sÄ±m Ã§iftÃ§ilerimiz de yeni yeni ekim yapÄ±yor. Sulu tarÄ±mda ÅŸeker pancarÄ±, mÄ±sÄ±r, patates gibi baharlÄ±k Ã¼rÃ¼nleri hasat eden Ã§iftÃ§ilerimiz, bunlarÄ±n yerine hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ekim iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar. Ä°nÅŸallah geÃ§en yÄ±lki gibi saÄŸlÄ±klÄ± bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ saÄŸlarÄ±z bu da yÃ¼ksek rekolte ÅŸeklinde Ã¼lkemizde ciddi bir rahatlama saÄŸlar. BuÄŸdayda kendi kendimize yetecek bir Ã¼lkeyiz.Â Un ve unlu mamul sanayimiz de Ã§ok geliÅŸmiÅŸ durumda. Biz ne kadar Ã§ok Ã¼retirsekÂ onu deÄŸerlendirecek bir alanÄ±mÄ±z var. Rekoltenin yÃ¼ksek olmasÄ± bizi dÄ±ÅŸ piyasalarda da daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmamÄ±za, Ã¼rÃ¼n fiyatlarÄ±nÄ±n belli bir stabilde kalmasÄ±na yol aÃ§masÄ± nedeniyle oldukÃ§a Ã¶nemli. TarÄ±mÄ±n kalbi buÄŸday, diyebiliriz. BuÄŸdayÄ±n karlÄ±lÄ±ÄŸÄ± her zaman devam etmesi, Ã¼lke gÄ±da gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece Ã¶nemli" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konya OvasÄ±BuÄŸday
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