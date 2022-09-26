Kuraklık ve soğuk nedeniyle Antep fıstığında rekolte düştü

Gaziantep'in önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığında hasat sezonu, tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye genelinde iklim değişikliğinden dolayı yeterli yağış düşmediği için son yıllarda yaşanan verim ve rekolte kaybı, 42 milyon fıstık ağacının olduğu Gaziantep'te üreticiyi endişelendirdi.

Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yiğit, son yıllardaki kuraklık nedeniyle bölgede geçen yıl 200 bin ton olan rekoltenin bu sene 125 bin ton civarında olmasını beklediklerini söyledi. Yiğit, "Kuraklık dolayısıyla bölge olarak bu yıl rekolte düşüşleri yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 200 bin ton seviyelerinde olan rekoltemiz hasadın tamamlanmaya yaklaştığı şu günlerde tahmini 125 bin ton seviyelerinde gerçekleşecek. Çiftçimiz bu yıl umduğunu hiç bulamayarak sezonu zorlu bir süreçle kapatacak. Fıstık hasadının sonlarına yaklaştık. Bölgede üreticinin geçen yıla oranla 75 bin ton seviyelerinde kaybı var. Gaziantep özelinde ise kuraklığı daha çok hissettik. Kentimizde geçen yıl 75 bin ton seviyelerinde elde ettiğimiz rekolte bu yıl 30 bin ton seviyelerinde gerçekleşecek" diye konuştu.

Cuma Yiğit, Antep fıstığının, bölgedeki en önemli tarımsal ürün olduğunu anlatarak rekoltedeki düşüşün, fıstık fiyatlarında artışa neden olabileceğini vurgulayıp, "Rekoltenin düşmesi ister istemez piyasayı da etkileyecektir. Ürünün az olması sebebiyle fiyatların yükselmesi kaçınılmaz olacaktır" dedi.