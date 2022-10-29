Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Gaziantep Üniversitesi 17 Öğretim Elemanı alıyor
Gaziantep Üniversitesi 17 Öğretim...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...

Maden faciasında ‘ihmal’ soruluyor 

BARTIN’ın Amasra ilçesinde maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Gözaltındakilere, ‘İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?’ sorularının yöneltildiği belirtildi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 15:07
Maden faciasında ‘ihmal’ soruluyor 

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın maden faciasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 24’ü Bartın’da gözaltına alındı. 1 kişinin ise İstanbul’da gözaltına alınacağı açıklandı. Aralarında Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü ve aspiratör mühendisi olan 24 kişinin Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor. Gözaltındaki kişilere, ‘İhmaller var, mevzuat gereği alınması gereken tedbirler neden alınmadı?’ sorularının yöneltildiği bildirildi.

1 AY YILLIK İZİN KULLANACAKLAR

Maden faciasının sonrasında eksi 300 kotunda yangının devam etmesi nedeniyle eksi 250 ve eksi 100 kotuna taş tozu ile baraj yapılmıştı. Savcılık kararı ile izin verilen görevlilerin dışında madene giriş-çıkış yasaklanırken, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde yer altında çalışan 461 işçinin, 1 ay süreyle yıllık izne ayrıldıkları bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınAmasraMadenKazaFaciaSoruşturmaAmasra Cumhuriyet Başsavcılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon’da 29 Ekim coşkusu
Trabzon’da 29 Ekim coşkusu
Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor
Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşk, 100'üncü yıla hazırlanıyor
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile havalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile havalandı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans