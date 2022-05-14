Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet...
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı işletme hakkı kiraya verilecek
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı...
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Sözleşmeli Personel alacak
Hâkimler ve Savcılar Kurulu...
Doğuş Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Doğuş Üniversitesi 6 Öğretim...

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 2'si bebek 3 ölü, 3 yaralı

MALATYA'da, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Er (29) ile oğlu E.E. (1) ve yakınının kızı Z.T. (1) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:46
Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 2'si bebek 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Kale ilçesi Malatya- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Şehmuz Er yönetimindeki 14 ABM 338 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü Şehmuz Er ile oğlu E.Er ve yakınının kızı Z.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan sürücünün eşi Günay Er (20) ve bacanağı Erdal Tuaç (39) ile onun eşi Melekşah Tuaç (38) ise yaralandı. Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2'si bebek 3 kişinin cansız bedeni de kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Elazığ Kara YoluMalatyaKaleKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çeşme ve Sakız'a uzanan fayların üretebileceği en büyük deprem 6.5 ile 7.3 arasında'
'Çeşme ve Sakız'a uzanan fayların üretebileceği en büyük deprem 6.5 ile 7.3 arasında'
Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü
Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans