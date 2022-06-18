Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı 

Olay, gece Büyükhüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erdal P., Ahmet G. ve Tugay B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.