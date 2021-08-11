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Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Malatya'da, gün boyunca etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Göle dönen yollar ve alt geçitler nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, derelerin taşması sonucu zemin kattaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:32
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Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Kentte günlerdir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından aniden bastıran sağanak yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta açık alanlarda yağmur altında kalan vatandaşlar korunmak için kapalı yerlere sığındı. Alt geçitler suyla dolarken, yağmur nedeniyle kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Göle dönen yollarda itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Etkili yağış kentte hasarlı kazalara yol açarken, trafik ekipleri yollardaki sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

DERELER TAŞTI, CADDE VE MAHALLELERİ SU BASTI

Sağanak yağmur kent genelini olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte bazı dereler taştı, zemin kattaki çok sayıda ve ev işyerini su bastı. Baskına maruz kalanlar itfaiye ekipleri veya kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Sık sık görülen şimşekler ise kenti aydınlattı. Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya seyirlik manzara çıkardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYağmurYağışSel
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