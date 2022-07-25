Manisa'da orman yangını

Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 7 söndürme helikopteri, 4 uçak 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın insansız hava aracı (İHA) tarafından da görüntülendi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de destek veriyor.

GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Akhisar’ın kırsal Hasköy Mahallesi’ndeki otluk bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tarım arazisi ve ormana sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 11 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 40 arazöz, 1 komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi, 15 su tankeri ile havadan ve karadan müdahale edildi. Kara ekiplerinin yanı sıra havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle de havadan müdahale sürüyor.

8 EV YANDI, 40 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hasköy Mahallesi’nde başlayan, Şehitler ve Durasıl Mahalleri’ne de sıçrayan yangında 8 ev zarar gördü. Toplamda 20 ev boşaltılırken, evlerde yaşayan 40 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 5 saat içerisinde 50 hektarlık ormanın zarar gördüğü belirtildi.

YANGININ DURUMU İYİYE GİDİYOR

Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadelede 7’inci saat geride kalırken, alevler kısmen kontrol altına alındı. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaltıçukur Mahallesi’ndeki metruk durumdaki 7 ev ve 1 okulun yangında zarar gördüğü, 40 kişi, 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvanın güvenli bölgeye tahliye edildiği belirtildi.

Öte yandan yangına 2’si gece görüşlü 12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi, 1 komando timi, Akhisar jandarma asayiş timi ile müdahale sürüyor.